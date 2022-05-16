Mariupol’de mahsur kalan askerlerin aileleri İstanbul’da

Rusya ve Ukrayna arasında kördüğüme dönen Mariupol sorunu çözüm beklerken fabrikada mahsur kalan askerlerin aileleri destek çağrısında bulunmak için İstanbul'a geldi. Ukraynalı askerlerin tahliye edilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı diplomatik girişimlere teşekkür etmek için Ankara'ya gitmeyi planlayan aileler, eş ve çocuklarının kurtulması için yardım çağrısında bulundu. Ailelere Ukraynalı ünlü şarkıcı Ruslana da destek verdi.





"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTİYORUZ"

İstanbul Levent'te bir iş merkezinde gerçekleştirilen toplantıya fabrikasında mahsur kalan 36. Birlik Komutanının eşi Olga Boiko, Sınır Muhafızının eşi Olga Kerod, Azak Askerinin eşi Natalia Zarytska, Azak askerinin annesi Natalia Kravtsova katıldı. Toplantının başında konuşan şarkıcı Ruslana, "Türkiye'ye çocuklarımızın yardım çağrısı için geldik. Mariupol'de kalan insanlarımıza yardım edin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası gücünü biliyoruz. Türkiye'ye ve Türk halkına bize bugüne kadar verdikleri destekler için teşekkür ediyoruz. Mariupol'u kurtarmak için belki de son anları yaşıyoruz" dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediklerini söyleyen Olga Boiko, "Mariupol'de çember içinde kalan ve hayatları için geri sayım başlayan ailelerimiz için tanrıya, Çin Lideri Şi Cinping ve Cumhurbaşkanı Reccep Tayyip Erdoğan'a başvuruyoruz. Evlerimiz günlerdir abluka altında, gıda sıkıntıları var. Fabrikadaki askerlerin çoğu yaralı, ilaç yok. İlaçsız ameliyatlar yapılıyor. Lütfen bize yardım edin" diye konuştu.





Azak askerinin annesi Natalia Kravtsova da oğlunun ülkesi için savaşırken fabrikada mahsur kaldığını söyledi. Kravtsova sözlerine şöyle devam etti: "Oğlum, 2014'ten beri Ukrayna'yı kurtarmaya çalışıyor. Evimizi terk ettik. Korkunç görüntüler arasında oğlumu göreceğim diye çok korkuyorum. Oğlum bana çok sık yazmıyor. Kısa cümlelerle durumlarını ifade ediyor. Avostal'de onlara karşı denizden karadan havadan bombardıman yapılıyor. Her düşen bombada insanlar yok oluyor. Hâlâ ümidimiz var. Bunun için Türkiye'ye geldik. Erdoğan'dan uluslararası gücünü kullanarak çocuklarımızı kurtarmasını bekliyoruz."





Rusya'nın kuşattığı Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki Azovstal tesislerindeki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar, 7 Mayıs'ta tahliye edilmişti.