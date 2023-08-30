Yardım istedi

BİR grup asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Ali Bongo, konutundan çektiği video mesaj ile destekçilerine yardım mesajı gönderdi. Askerler tarafından ev hapsinde tutulan Bongo, arkadaşlarına ve dünyaya "Bir şeyler yapın" çağrısında bulundu. Öte yandan Fransa gelişmelere ilişkin "Fransa, Gabon'da devam etmekte olan askeri darbeyi kınıyor" dedi. Rusya ise durumdan endişe duyduğunu belirtti. Petrol ve doğalgaz kaynaklarıyla zengin bir ülke olan Gabon elmas, uranyum, altın, kereste ve demir açısından da zengin bir ülke olarak biliniyor. Sahra Altı Afrika'nın 6. büyük petrol üreticisi.