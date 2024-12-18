Yardım konvoyuna namlu çevirdiler

İşgalci İsrail, Suriye'deki Beşar Esad rejiminin devrilmesini bahane ederek Suriye topraklarına girdi. İsrail, Suriye ile arasında bulunan tampon bölgeyi geçerek yaklaşık 10 kilometre işgal etti. Suriye'ye ait köylerde devriye faaliyetinde bile bulunan İsrail ordusuna bağlı askerler, Han Arnabeh bölgesinde tanklarla yolu kapattı. İsrail'in işgal ettiği noktaya geçmek isteyen 2 kişiye askerler ateş açtı. Ateşin ardından motosiklet ve kamyonda bulunan 2 kişi hızlıca geriye doğru kaçtı.İsrail, Alhamidia'nın güneyinde yer alan bir bölgeyi de bombaladı. Bombalamanın ardından yükselen dumanlar SABAH'ın objektifine takıldı. Han Arnabeh bölgesine yardım götürmek isteyen yardım konvoyu da İsrail bulunduğu yere doğru hareket edince büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldı. Konvoyu gören tank, mevzilendiği yerden çıkarak namlusunu konvoya doğru çevirdi. Yardım konvoyunda bulunan görevliler de bunun üzerine hızlıca geriye doğru hareket etti. İşgalci İsrail yardım konvoyuna dahi izin vermedi. Suriye'deki rejim değişiminin ardından yaşanan boşluğu fırsat bilen İsrail, önce Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. Ardından, "terörist unsarların eline geçmemesi" iddiasıyla Suriye'deki 400'e yakın askeri hedefi vurdu. İsrail'in Suriye'nin askeri kapasitesinin yüzde 80'ini imha ettiği tahmin ediliyor.İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede başlattığı işgalin 2025 sonuna kadar sürdürülmesi talimatı verdiğini kaydetti. İsrail Başbakanı, dün Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yle birlikte 7 Aralık sonrası işgal edilen Hermon Dağı'ndaki tampon bölgeye gitmişti.