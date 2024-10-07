Yardıma giden itfaiyecilere bomba

Siyonist İsrail rejimi Gazze Şeridi'nde soykırımına devam ederken Beyrut'u da kan gölüne çevirmeyi sürdürüyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hafta sonu düzenlediği ve şimdiye kadarki en yoğun olan hava saldırılarının ardından dün de Lübnan'ın güneyine yönelik bombardımanını artırdı.İsrail, savaş uçakları Beyrut'taki Hizbullah İstihbarat Karargahı'na ait hedefleri, istihbarat toplama araçlarını, komuta merkezlerini ve altyapı tesislerini bahane ederek 20'den fazla noktayı bombaladı.Katil İsrail ordusu, hava saldırılarında ayrıca Lübnan'ın güneyini ve Bekaa bölgesindeki Hizbullah hedeflerini vurulduğunu bildirdi. Saldırılarda, 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.Ülkenin güneyinde Braşit bölgesinde İsrail saldırısında 10 itfaiyeci öldü.İsrail jetleri yerel bir itfaiye merkezini hedef aldı. Ölen itfaiyecilerin kurtarma çalışmasına gitmek üzere binada hazır oldukları açıklandı.İsrail ordusunun, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırılar nedeniyle St Therese Hastanesi ve Er-Rasul el- Azam Hastanesi bir süreliğine hizmet dışı kaldı.İsrail'in bombardımanlarda şu ana kadar en az 115 sağlık ve kurtarma ekibi personeli hayatını kaybetti.Şimdiye kadar 10'dan fazla hastane zarar gördü dördü ise tamamen hizmet dışı kaldı.Hizbullah füzeleri, 7 Ekim'in yıl dönümünde İsrail'in üçüncü büyük kenti Hayfa'yı vurdu.Ayrıca Hizbullah, Hayfa'nın güneyindeki bir askeri üssü "Fadi 1" füzeleriyle hedef aldığını duyurdu. Yetkililer, fırlatılan yedi füzeden ikisinin İsrail'in Akdeniz kıyısındaki Hayfa kentine, beşinin ise 65 kilometre uzaklıktaki Tiberya'ya isabet ettiğini bildirdi.İsrail, 3 Ekim gecesi Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında hedef aldığını öne sürdüğü Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in ölümünü henüz teyit edemediklerini duyurdu. Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde düzenlenen İsrail hava saldırılarında ölmüştü. Hizbullah, Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi henüz belirlemezken Genel Sekreterlik için Safiyuddin'in ismi öne çıkıyor.İsrail'in saldırıları Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerini tehdit etmeye başladı. UNIFIL, İsrail'in baskılarına rağmen bölgeden çekilmeyeceklerini açıklamıştı. Öte yandan İsrail, "sınırlı olduğunu" iddia ettiği kara saldırıları kapsamında bir tümeni daha Lübnan'a gönderdi. Uzmanlara göre İsrail, Lübnan'da açıkladığından daha geniş kapsamlı bir kara saldırısı hazırlığında. İsrail son 8 gündür karadan herhangi bir ilerleme sağlayamadı.