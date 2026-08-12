Yargıdan Meta ve TikTok’a ceza
ABD'nin New Mexico eyaletindeki bir yargıç, geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformlarının çocuklara yönelik tehlikeleri konusunda kamuoyunu uyarmadığı gerekçesiyle Meta'yı 567 milyon dolar ceza ödemeye mahkûm etmişti. Sosyal medya platformlarında kullanıcılar tarafından paylaşılan içeriğin şirketin sorumluluğunda olmadığını savunan Meta bu karara itiraz edip temyiz talebinde bulundu. Temyiz mahkemesi, Meta ve TikTok'un bağımlılık yapıcı tasarımından kaynaklanan zarar iddialarıyla açılan binlerce davanın düşürülmesi talebini dava yeni başladığı için reddetti.