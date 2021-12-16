Yargıya güveni zedeledi

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya
'da Federal Yargıtayı'nın aşırı sağcı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasına ilişkin almış olduğu karara tepki gösterdi. Bilgiç, NSU sanıklarından Neonazi Andre Emminger
hakkındaki kararın onanmasına ilişkin soruya yazılı cevap verdi.
HAK ETTİKLERİ CEZA YOK
Almanya Federal Yargıtayı
'nın aldığı kararın kaygılara neden olduğunu belirten Bilgiç, "Bu karar ırkçılık ve yabancı düşmanlığının hak ettiği cezayı almadığı ve NSU örgütünün gerçek boyutlarının açıklığa kavuşturulmak istenmediği algısını daha da pekiştirmiştir. Yargı elbette bağımsız olmakla birlikte bu karar, bir ırkçı çete tarafından işlenen seri cinayetlerin mahiyetini tam olarak açıklığa kavuşturmamış, mağdur ailelerinin vicdanlarını rahatlatmamış, ayrıca yargıya olan güveni zedelemiştir" ifadelerini kullandı. Bilgiç, bu kararın, Almanya'nın ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı tehdidini daha fazla ciddiye alması gerektiğini gösterdiğini kaydetti. Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi
, 11 Temmuz 2018'de, Andre Emminger'e 2,5 yıl hapis cezası vermiş ancak gözaltındaki süre göz önüne alınarak Emminger'in aynı gün serbest bırakılmasına hükmetmişti. Almanya Federal Yargıtayı, dün, NSU davasında Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nin sanıklardan Neonazi Emminger
hakkındaki kararını onamıştı. ANKARA
HANAU TERÖR SALDIRISINI ÖRTBAS ETTİLER
ALMANYA'NIN Hanau
kentinde 19 Şubat 2020'de 4'ü Türk olmak 9 kişinin ölümüne neden olan ırkçı terör saldırısına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Açıklamada, soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşı bulunduğuna dair yeterli emarelerin bulunamadığı belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren terörist Tobias Rathjen
evinde ölü bulunmuştu.