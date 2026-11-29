Kanada Yüksek Mahkemesi, ülkenin doğusundaki Quebec eyaletinde kamu sektörü çalışanlarının dini semboller taşımasını yasaklayan düzenlemenin anayasaya uygun olduğuna hükmetti.

CBC News kanalının haberine göre, Kanada Yüksek Mahkemesi, Quebec eyaletinde "21 nolu yasa (Bill 21)" olarak bilinen laiklik yasasının anayasaya uygun olduğu kararını verdi. Mahkeme, kararın gerekçesinde, bu yasanın Quebec eyaletinin laikliğe ve demokrasiye olan "meşru ve tarihsel bağlılığından" kaynaklandığını belirtti. Böylelikle Quebec eyaletinin kamu sektörü çalışanlarının işyerinde başörtüsü ve haç gibi dini semboller kullanmasını yasaklama konusundaki yasal yetkisi teyit edildi. Hakim Richard Wagner, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "21 nolu yasa, Quebec'in özgür ve demokratik bir toplumda devletin laikliğini sağlama konusundaki meşru ve tarihsel bağlılığından kaynaklanmaktadır" ifadesini kullandı.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) Üst Yöneticisi (CEO) Stephen Brown, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kanada Yüksek Mahkemesi'nin kararının, ülke genelinde temel haklara zarar verebileceği uyarısında bulundu.

'KARANLIK BİR GÜN'

Mahkeme kararını "ülkede din özgürlüğü ve eşitlik açısından büyük bir gerileme" olarak nitelendiren ve "Bugün Quebec ve Kanada için karanlık bir gün" diyen Brown, "Kanadalıların anayasa şartıyla güvence altına alınan haklarına yönelik topyekun bir saldırının kapıları ardına kadar açıldı" ifadelerini kullandı.

Brown, "Bu karar, ülkedeki her bir yönetime, tüm Kanadalıların temel özgürlüklerini ve yasal haklarını ellerinden alan yasalar çıkarma konusunda sınırsız bir yetki tanımaktadır. Eğer haklarımız, bir hükümetin siyasi çıkarlarına uygun düştüğü her an ihlal edilebiliyorsa o zaman gerçek anlamda haklara sahip değiliz demektir."

Kanada Başbakanı Mark Carney de gazetecilere yaptığı açıklamada, federal hükümetin, yargının verdiği karara saygı duyduğunu belirterek, kararın eyalet içinde ve dışındaki etkilerinin inceleneceğini söyledi.

DİNİ ÖZGÜRLÜĞE BÜYÜK BİR DARBE

Eyalette Müslüman, Sih ve Katolik temsilcilerin de aralarında bulunduğu çeşitli gruplar, temel haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle söz konusu yasayı yargıya taşımıştı.

Kanada'da "en önemli anayasal süreçlerinden biri" olarak nitelendirilen ve 2019'da kabul edilen "Bill 21" yasasını merkeze alan dava, kamu görevlilerinin işyerinde dini semboller taşımasını yasaklıyor.