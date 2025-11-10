Yaşamla ölüm arasındalar

Gazze'de 10 Ekim'de imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen Filistinliler yaşamla ölüm arasında bir çizgide hayat mücadelesi veriyor. Bir yandan bombalar diğer yanda İsrail'in belirlediği sınırlar Filistinlilerin ölümüne neden oluyor. Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye Mahallesinde çadırlarda yaşayan Filistinliler, İsrail'in belirlediği Sarı Hat'a çok yakın olmaları nedeniyle hem tehlikenin hem de mahrumiyetin devam ettiği bir hayat sürüyor. Bu hat, Gazze Şeridi'nin yüzde 50'sinden fazlasını kapsıyor. Filistinliler, İsrail ordusunun ateşine maruz kalıyor. Filistinlilerin çilesi sadece bununla da sınırlı değil. Sarı Hat'ta yakın yaşayan Filistinliler, en temel hizmetlere erişemiyor. Ancak gidecek başka yerleri olmayan Filistinliler, orada "unutulmuş" gibi hissettiklerini ifade ediyor. Bölge sakini Cemal Davud, temel insani ihtiyaçların hiçbirine erişemediklerini dile getirdi. Öte yandan Han Yunus'ta patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti.

İSTANBUL'DA GAZZE ZİRVESİ: 48 ÜLKE KATILACAK

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekmek ve uluslararası dayanışmayı güçlendirmek için İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Gazze İnsani Yardım Zirvesi'ne 48 ülkeden 200'den fazla kurum ve kuruluşun temsilcisi katılacak. "Gazze'nin Geleceği" temasıyla 11 ve 12 Kasım'da düzenlenecek zirvede 400'den fazla uzman yer alacak.

TÜRKİYE İSTEDİ HAMAS ASKERİN CESEDİNİ TESLİM ETTİ

Güvenlik kaynakları, Gazze'de Hamas tarafından 2014'te ele geçirilen İsrailli asker Hadar Goldin'in ceset kalıntılarının İsrail'e teslim edilmesinin Türkiye tarafından sağlandığını doğruladı. Bu başarının yoğun çabalar sonucu sağlandığını belirten güvenlik kaynakları, "Goldin'in iadesi Hamas'ın ateşkese açık bağlılığının bir yansımasıdır. Aynı zamanda tünellerde mahsur durumdaki 200 civarında Gazzeli sivilin güvenli bir biçimde tahliyesi için de çabalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.