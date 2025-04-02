Yaşanacak yer kalmadı: Katil İsrail 10 günde 322 çocuğu öldürdü

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 46 artarak 50 bin 399'a yükseldi. Katil İsrail bayram boyunca 150'ye yakın Filistinliyi katletti. UNICEF'e göre katil İsrail son 10 günde 322 çocuğu öldürdü ve 600'den fazla çocuğu da yaraladı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısında Filistinli gazeteci Muhammed Salih el-Berdevil, eşi ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında öldürülen gazeteci sayısı 209 oldu. İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından Gazze Şeridi'nde her yer yine ölüm oldu. İsrail'in zorla evlerinden ettiği Filistinliler yollarda füzeler altında can veriyor. Evlerini terk etmeyenlerin ise üzerlerine bombalar yağdırılıyor.

REFAH'TA TECRİT BAŞLADI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin bazı bölgelerinde yaşayan Filistinlilerden evlerini boşaltmalarını istedi. İsrail ordusu 29 Mart'ta Gazze Şeridi'nin güneyinde kara işgalini genişletmişti. Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı yerinden edilmişti. Tüm bunlara ek olarak un ve yakıtların tükenmesi nedeniyle kapanmak zorunda kalan fırınların sayısı artıyor. İsrail ordusu, Cenin kenti ve mülteci kampına yönelik saldırılarını da aralıksız olarak 71. gününde sürdürüyor.

MUTFAK TÜPÜ KRİZİ

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sınırları kapatması nedeniyle insani yardım ve yakıt girişinin engellenmesi, bölgede mutfak tüpü krizine yol açtı. Deyr el-Belah kentinde binlerce ailenin ekmek ihtiyacını karşılayan El-Benna Fırını, tüpgazın tükenmesi ve un stoklarının bitmesi nedeniyle üretimi durdurdu.

FAŞİST BAKAN AMBULANSA SALDIRIYI SAVUNDU

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail askerlerinin 23 Mart'ta Gazze Şeridi'nin Refah kentinde hedef aldığı ambulansı "uyarılara uymayan araç" şeklinde niteleyerek saldırıyı savundu. İsrail'in önceki gün de 14 sağlık çalışanını kurşuna dizerek toplu mezara gömdüğü ortaya çıkmıştı.

LÜBNAN ATEŞKESİNE FÜZE

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında biri kadın 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnanlı yetkililer, İsrail'in sürekli ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.