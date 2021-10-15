Yatağına göktaşı düştü

Kanada
'nın British Columbia
eyaletinde yaşayan Ruth Hamilton
, yatağında uyurken köpeğinin havlama sesiyle irkildi. 64 yaşındaki kadın saniyeler içinde yatak odasının tavanını delerek yanında düşen taşla yerinden fırladı. O anda büyük bir patlama olduğunu ve yüzüne de küçük taş parçalarının geldiğini söyleyen kadın ne yapacağını bilemediği için polis ihbar hattını aradığını anlattı. Telefonda görevlinin 'Yatağıma göktaşı düştü' deyince kendisini ciddiye almadığını ancak bir süre konuştuktan sonra ekiplerin inceleme yapmak üzere evine gönderildiğini söyleyen kadın "Kavun büyüklüğünde bir taş. Önce yakınlarda bulunan Kicking Horse Kanyonu'ndaki bir maden ocağında kontrollü patlama yapılmış olabileceğinden şüphelenen polis ekibi, proje çalışanlarını aradı. Çalışanlar, herhangi bir patlama gerçekleşmediğini ancak gökyüzünde parlak bir ışık gördüklerini belirtti. Bununla birlikte olayın yaşandığı gün, kent sakinleri de Louise Gölü
üzerinde kayan bir yıldız gördüklerini bildirdi. Bunun üzerine taşın göktaşı olduğu anlaşıldı" diye konuştu. Western Ontario Üniversitesi
'nden profesör Peter Brown
ve ekibi göktaşı olayını doğrularken, geçen yıl kasım ayında Endonezya
'da aynı şekilde bir kadının yatağına meteor düştüğü bilgisini verdi. Ruth Hamilton'un eldiven takarak hatıra pozu çektirdiği göktaşı Brown ve ekibi tarafından incelemeye alındı.