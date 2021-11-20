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Giriş Tarihi: 20.11.2021 09:58

Yatalak hasta oğlunu ve eşini öldürmek için evini yaktı! Japon zanlıdan şoke eden itiraf...

İHA
Yatalak hasta oğlunu ve eşini öldürmek için evini yaktı! Japon zanlıdan şoke eden itiraf...

Japonya’da yatalak hasta olan eşini ve oğlunu öldürmek için yaşadığı evi ateşe veren 65 yaşındaki kadın tutuklandı. İki kişiyi öldürmekle suçlanan zanlı, polisteki ifadesinde eşine ve oğluna bakmaktan yorulduğu için cinayeti işlediğini itiraf etti.

Japonya'nın Chiba eyaleti akıl almaz bir cinayete sahne oldu. Yatalak hasta olan eşi ve oğlunu öldürmek için yaşadığı evi ateşe veren 65 yaşındaki "Toshiko Ohashi" adlı kadın zanlı tutuklandı. İki katlı ahşap evden alevler yükseldiğini gören komşuların polisi araması üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik çabanın ardından söndürürken, evin ikinci katında zanlının yatalak hasta olan eşi Yoshio ve oğlu Yoshihito'nun cansız bedenlerine ulaşıldı.

BAKMAKTAN YORULDUĞUNU SÖYLEDİ

Kendisi de hafif dereceli yanıklara maruz kalan zanlı, polisteki ifadesinde kocasına ve oğluna bakmaktan yorulduğu için cinayeti planladığını itiraf etti. Ohashi, ayrıca felç geçiren kocasının son zamanlarda kendisine ölmek istediğini söylediğini iddia etti. Zanlı, 67 yaşındaki kocasını ve 32 yaşındaki oğlunu öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

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Yatalak hasta oğlunu ve eşini öldürmek için evini yaktı! Japon zanlıdan şoke eden itiraf...
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