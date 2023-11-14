Yavru vatan Kıbrıs 40 yıl önce kuruldu

Kıbrıslı Rumların Türklere başlattıkları sistematik soykırımın neticesi olarak 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştirildi. Harekatın başarıyla sonuçlanmasının ardından ise 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. 15 Kasım 1983 ise Kıbrıs Türk halkının siyasi yaşamının önemli bir dönüm noktası ve mücadelesini devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiği bir gün oldu.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini kuran kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Cumhuriyetin ilan edildiği meclis birleşiminin tamamlanmasından sonra binanın önünde toplanan vatandaşlara "Ne mutlu KKTC'nin Türk çocuklarına" diye seslendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugün kuruluşunun 40'ncı yıldönümü, coşkulu törenlerle kutlanacak.Toplumlararası çatışmalardan müzakerelere, Barış Harekâtı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanına kadar Kıbrıs tarihindeki birçok önemli olaya tanıklık eden 81 yaşındaki gazeteci Akay Cemal,"Dışarıda müthiş bir kalabalık vardı. Köylerden insanlar gelmişti. 'Yaşasın devletimiz, yaşasın Cumhuriyet' pankartları vardı. Karar, meclis salonunda onaylandıktan sonra ayakta alkışlandı. Bizim de artık sığınacak bir devletimiz oldu" dedi.Yakın Doğu Üniversitesi 2'inci sınıf Öğrencisi Sıla Harper ise "40 yıldır refah içinde yaşayan bir toplum olduğumuzu düşünüyorum. Birçok aile özgürlüğümüz için şehit verdi, savaştı. Biz de bu anıları dinleyerek büyüdük. Şehitlerden söz ederken aileler büyük gurur duyuyor" dedi.YDÜ Üniversitesi öğrencisi Kerem Atalay: "Cumhuriyetin 40'ıncı yılı benim için büyük bir mutluluk, iyi ki bu günleri gördük. Geçmişte büyük bir mücadele verildi. Bunun değerini bilmeliyiz. Refah ve huzur içinde yaşıyoruz, bunun kıymetini bilmeliyiz" dedi.