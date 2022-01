Yavru Vatan’da seçim heyecanı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni Cumhuriyet Meclisi 'ni belirlemek amacıyla düzenlenen erken genel seçimde, ilk sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi (UBP) yarışı önde götürüyor. KKTC'de oy verme işleminin yerel saatle 18.00'de (TSİ 19.00) tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı. KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oyların yüzde 31.85'inin sayıldığını, ilk sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) yüzde 41.59 ile ilk sırada olduğunu açıkladı. İlk sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 30.49, Demokrat Parti (DP) yüzde 8.15, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yüzde 6.89, Halkın Partisi (HP) yüzde 5.82 oranlarıyla sıralandı. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) ise yüzde 5 barajının altında oy oranlarına sahip. Söz konusu oranlara göre, 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 26, CTP 18, DP 3, YDP 2 ve HP 1 sandalye elde ediyor.Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 koltuk için 8 siyasi parti ve 3'ü bağımsız 403 milletvekili adayı yarıştı. Seçime Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) katıldı. Mevcut mecliste 49 milletvekili bulunuyordu. Bu milletvekillerinden 40'ı, seçimde yeniden adaylığını koymuştu. Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde vekil sayısı 49'a düşmüştü. DP'den Serdar Denktaş ve Koral Çağman, HP'den Tolga Atakan, UBP'den Hüseyin Özgürgün, Ersan Saner, Önder Sennaroğlu, Menteş Gündüz, CTP'den Özdil Nami ve bağımsızlardan Hasan Topal bu seçimde aday olmadı.Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, oyunu başkent Lefkoşa'daki Şehit Tuncer İlkokulu'nda kurulan 150 numaralı sandıkta kullandı. "Birbirimizi kırmadan, birbirimizi küstürmeden, toplumda kırgınlık oluşturmadan geçirmiş olduğumuz bir seçim süreci oldu" ifadesini kullanan Sucuoğlu, şunları kaydetti: "Tüm partilere, tüm parti başkanlarına ve tüm partili dostlarımıza teşekkür ediyorum. Biz sandıktan çıkacak olan her neticeye saygı duyuyoruz. Bizim mücadelemiz 5 yıllık istikrarlı bir hükümet."