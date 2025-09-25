Yavru Vatan’dan 28 Şubat zihniyeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanlar Kurulunun liselerde öğrencilerin başörtüsüyle öğrenim görebilmeleri için değiştirilen Disiplin Tüzüğü, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nın başvurusu üzerine, yapılan oturumda, Bakanlar Kurulu'nun nisan ayında aldığı kararla değiştirilen, liselerde öğrencilerin başörtülü eğitim görebilmesinin önünü açan Milli Eğitim Bakanlığı kararı 2'ye karşı 3 oyla Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmedilerek iptali kararlaştırıldı.