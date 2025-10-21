‘Yavru Vatan’ın iradesini istismar etmeye kalkıyorlar’

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. İnan, CHP'nin tavrına tepki göstererek, "Patagonya'daki seçimlerden bile medet umanlar, şimdi de Yavru Vatan'ın iradesini istismar etmeye kalkıyor" dedi. İnan, "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, dün olduğu gibi bugün de bir ve beraberdir. Biz, bu birliğe göz diken her anlayışa karşı dimdik durmaya devam edeceğiz" dedi.

ERHÜRMAN MAZBATASINI ALDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 6. Cumhurbaşkanı seçilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman mazbatasını aldı. KKTC Yüksek Mahkeme Binası bahçesinde düzenlenen törende, Erhürman'a mazbatasını, Yüksek Mahkeme Başkanı ve aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı olan Bertan Özerdağ verdi. Seçimde Erhürman yüzde 62.76, bağımsız aday Ersin Tatar ise yüzde 35.81 oy almıştı.