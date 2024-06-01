Yayınevi, soykırımı savunan Azra Kohen’le yollarını ayırdı

Filistinlilere yönelik sosyal medyadaki aşağılayıcı paylaşımları büyük tepkiye neden olan yazar Azra Kohen'in kitapları, D&R'ın da aralarında olduğu birçok alışveriş sitesinden kaldırılmıştı. "Yavrusunu korumayan, yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" ifadelerini kullanan Kohen'e bir tepki de kitaplarını basan Everest Yayınları'ndan geldi. Yayınevinden yapılan açıklamada, Filistin halkına yönelik soykırımı açıkça lanetledikleri bildirildi. Açıklamada, "Sadece metinler üzerinden binlerce insanla çalışma ilişkisi kurmuş durumdayız. Bu metinleri olası en iyi biçimde basmaya çalışıyoruz. Niyet okuması yapamayız ama niyet bir defa ifade edildiğinde de gereğini yaptık. Bu bağlamda Azra Kohen'le yollarımızı ayırdığımızın bilinmesini isteriz" ifadelerine yer verildi. Yazar ve psikoterapist Gökhan Ergür ise Kohen'in bir dönem kendisini televizyonlarda psikolog olarak tanıttığını söyledi. Ergür, "Bir uzman olarak ekranlarda açıklamalarda bulundu, fakat sonrasında kendisinin psikolog olmadığını öğrendik" dedi.