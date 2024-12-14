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Giriş Tarihi: 15.12.2024

Yaz saati uygulaması ABD’de sona eriyor

Yaz saati uygulaması ABD’de sona eriyor
Yaz saati uygulaması tartışmaları, ABD'ye de sıçradı. Türkiye'de 2016 yılında hükümetin aldığı kararla kaldırılan yaz saati uygulanmasını destekleyen ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, son yaptığı açıklamada yaz saatinin kaldırılması gerektiğini belirtti. Trump, ABD'de uygulanan yaz saati uygulamasının ülkeye çok maliyeti ve zahmeti olduğunu savunarak, "Cumhuriyetçi Parti, küçük ama güçlü bir savunucu kitleye sahip olan ancak uygulanmaması gereken yaz saati uygulamasını kaldırmak için elinden gelen çabayı gösterecektir" ifadesini kullandı.Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başına getirilen Elon Musk ve Vivek Ramaswamy de uygulamanın kaldırılmasını önermişti.
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Yaz saati uygulaması ABD’de sona eriyor
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