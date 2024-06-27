Yelkenli tekneyle ABD’ye kaçtılar!

Monroe Bölgesi yetkilileri, 118 Haitili göçmeni taşıyan yelkenlinin, sabah yerel saatle 04.00'te Florida Keys açıklarına geldiğini bildirdi. Yetkililer, teknenin kıyıya ulaşmasından kısa süre sonra kolluk kuvvetlerinin olay yerine intikal ettiğini aktardı.

Göçmenlerin çoğunun erkek olduğunu ancak grupta kadın ve çocukların da bulunduğunu belirten yetkililer, göçmenlerin sağlık kontrollerinin yapıldığını ve hiçbirinin hayati riskinin olmadığını açıkladı.

Florida Göçmen Koalisyonu İcra Direktörü Tessa Petit, yaptığı açıklamada, "Haiti'deki durum çaresizliğin ötesinde. İnsanlar canlarını kurtarmak için kaçıyor, güvenlik ve hayatta kalmak için ihtimal arıyor. Hükümetimizi bu kişilere hak ettikleri şefkat ve haysiyetle davranmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına neden olan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti. Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı. Birleşmiş Milletler raporunda, başkent Port-au-Prince'teki güvenlik sorunlarının, savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtilmişti. Kenya, dün, kaos ve şiddet olaylarının durdurulması amacıyla Haiti'ye 400 kişilik polis gücü göndermişti.