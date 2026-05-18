Yemek dağıtım noktasını vurdular
Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen abluka altındaki Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında bulunan bir evin avlusunda kurulan hayır amaçlı yemek dağıtım noktası İsrail'e ait insansız hava aracından (İHA) atılan iki füze ile vuruldu. Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırı Aksa Şehitleri Hastanesi yakınında büyük paniğe yol açtı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında insani yardım ve gıda dağıtım faaliyetleri de sık sık hedef alınıyor. Hamas, saldırının savaş suçu olduğunu belirtti. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 763'e ulaştı.