Yemen açıklarında göçmen teknesi battı: 68 ölü

Yemen açıklarındaki göçmen teknesi kazasında can kaybının 68 kişi hayatını kaybederken, 74 kişinin de kaybolduğu açıklandı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Başkanı Abdusattor Esoev, 154 Etiyopyalı göçmenin bulunduğu teknenin bu sabah erken saatlerde Yemen'in güneyindeki Ahwar bölgesi açıklarında Aden Körfezi'nde battığını aktardı.

Esoev, 54 göçmenin cesedinin Khanfar bölgesinde kıyıya vurduğunu belirterek, 14 göçmenin cesedinin ise arama-kurtarma çalışmaları sırasında bulunduğunu aktardı.

Esoev, kazadan sadece 12 göçmenin kurtulduğunu, geri kalanların ise kayıp olduğunu ve öldüklerinin tahmin edildiğini belirtti.