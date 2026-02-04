Yemen açıklarında mayın patladı: Yük gemisi havaya uçtu!

Yemen İçişleri Bakanlığının internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Kızıldeniz'de ahşap bir yük gemisi Husilerin kontrolündeki Es-Salif Limanı yakınlarındaki Et-Tarfa Adası açıklarında seyir halindeyken deniz mayınının patladığı belirtildi.

Patlama sonucu yaklaşık 14 kişilik gemi mürettebatından 4'ünün yaşamını yitirdiği, geri kalan denizcilerin ise bazıları ağır olmak üzere yaralandığı bildirilen açıklamada, yaralıların balıkçılar tarafından Tarfa Adası'na, oradan da tedavi için El-Hudeyde ilindeki Zebid şehrine götürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, geminin Cibuti'den geldiği ve geçen pazar günü kontrol için Taiz ilindeki Muha Limanı'na girdiği, ardından Salif Limanı'na doğru yola çıktığı ifade edildi.

Söz konusu denizcilerin Taiz ilinin Zu Bab bölgesi sakinlerinden olduğu belirtilen açıklamada, herhangi kimse ve taraf suçlanmazken, mayının niteliği veya savaş kalıntısı olup olmadığı hakkında da ayrıntı verilmedi.

Husilerden olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.