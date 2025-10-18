Yemen açıklarında tanker faciası: Kamerun bandıralı gemide patlama!

Yemen açıklarında seyir halindeki Kamerun bandıralı bir tankerde patlama meydana geldi. İngiliz denizcilik güvenliği firması Ambrey, olayın Yemen'in Ahwar bölgesinin yaklaşık 60 deniz mili güneyinde yaşandığını ve gemiden acil yardım çağrısı yapıldığını duyurdu.

MÜRETTEBATIN TELSİZ KONUŞMALARI TESPİT EDİLDİ

Ambrey tarafından yapılan açıklamada, telsiz konuşmalarında mürettebatın gemiyi terk etmeyi planladığının tespit edildiği belirtildi. Bölgede arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

HUSİLERLE BAĞLANTISI BULUNMUYOR

Patlamanın sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, tankerin Yemen'deki İran destekli Husilerin hedef profiliyle bağlantılı olmadığı bildirildi.

Kamerun bandıralı tankerin, Umman'ın Sohar Limanı'ndan Cibuti'ye gitmekte olduğu belirtildi.