Yemen açıklarında yük gemisini kaçırıldı: Gemi Somali’ye yönlendirildi

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Yemen açıklarında 6 kişilik silahlı grubun bir yük gemisine çıkarak, gemiyi Somali’ye yönlendirdiğini bildirdi.

Yemen açıklarında yük gemisini kaçırıldı: Gemi Somali’ye yönlendirildi
İHA

Yemen açıklarında silahlı bir grup yük gemisini kaçırdı. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Yemen açıklarında 6 kişilik silahlı grubun bir yük gemisine çıkarak ele geçirdiğini bildirdi. UKMTO, geminin Somali'ye yönlendirildiğini aktardı. Gemi hakkında daha fazla detay paylaşılmadı.

UKMTO, daha önce yaptığı açıklamada Aden Körfezi'nde batıya doğru seyreden bir tankere izinsiz bir geminin yaklaştığını bildirmişti.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#SOMALİ #YEMEN

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