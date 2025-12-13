Yemen: “BAE destekli güçlerin düzenlediği saldırılarda 32 asker öldürüldü”

Yemen resmi ajansı SABA'nın aktardığına göre Yemen Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, çok sayıda askerin hâlâ kayıp olduğunu belirtirken, GGK güçlerinin alıkoydukları asker ve yaralıların bir kısmını infaz ettiği ifade edildi.

"ULUSLARARASI HUKUK AÇIKÇA İHLAL EDİLİYOR"

Açıklamada, saldırıların hiçbir yasal ve meşru gerekçesi bulunmadığı vurgulanarak, bu eylemlerin hem yerel hem de uluslararası hukuku ihlal ettiği ifade edildi.

GGK Başkanı Aydarus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetleri'nin Mehre vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

GGK'nın, 4 Aralık'ta da ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

Yemenli petrol şirketi PetroMasila, Hadramevt Kabileleri İttifakı'nın şirketin Mukella kentinin doğusundaki tesislerini ele geçirmesi nedeniyle 1 Aralık'ta üretimin tamamen durduğunu açıklamıştı.

Günlük 10 bin varil üretim kapasitesine sahip PetroMasila, 75 megavat kapasiteli bir doğal gaz santralini de işletiyor.

Yemen'de 2013 yılında kurulan ve vilayet için özerklik talep eden Hadramevt Kabileleri İttifakı, Güney Geçiş Konseyi'ne de Yemen hükümetine de bağlı olmayan yerel güçlerden oluşuyor.