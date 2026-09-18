Yemen güçleri karadan harekete geçti

Yemen'in batı sahilinde tırmanan çatışmalar, küresel lojistiğin en hassas noktalarından biri olan Babülmendep Boğazı'ndaki gemi geçişlerini durma noktasına getirerek hayati bir deniz rotasını büyük bir risk altına soktu. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın küresel ticaret ve enerji arzında yarattığı krizin üzerine eklenen Babülmendep'teki bu kilitlenme, stratejik su yolunu tarihinin en durgun günleriyle karşı karşıya bıraktı. Uluslararası alanda kabul gören Yemen hükümetine bağlı birliklerin ise Husilerin ilerleyişini birçok cephede durdurmak için karadan harekete geçtiği açıklandı. Çatışmaların özellikle Babülmendep ve Taiz yakınlarındaki Kahbub Dağları'nda yoğunlaştığı öğrenildi. Suudi Arabistan'a bağlık hava güçlerinin de Husilere karşı operasyonlara devam ettiği kaydedildi.

ABD İLE ANLAŞMA

İngiltere merkezli Reuters ajansına göre ise ABD'li yetkililer, Yemen'deki Husilerle Umman'da kamuoyuna duyurulmayan bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Husilerin ABD ve İsrail gemilerine saldırmama ve 2025'teki ateşkese bağlı kalma sözü verdiği, ancak Suudi Arabistan'a ait gemileri bu taahhüdün dışında tuttuğu ve ABD'den de Suudiler'e destek verilmemesini istediği aktarıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör