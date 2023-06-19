Yemen hükümeti, Husilerin Taiz kuşatmasına karşı uluslararası destek istedi

Sosyal medya hesabında, Taiz'de meydana gelen selde, suya kapılan araçların görüntüsünü paylaşan İryani, kentin güneyindeki Hayfan ilçesini Aden'e bağlayan alternatif yolda çok sayıda araç ve yük kamyonunun sele kapıldığını belirtti.

Husilerin kuşatması altındaki Taiz'i diğer illerle bağlayan ana yolların 9 yıldır kapalı olduğunu hatırlatan İryani, ulaşımın güvenli olmayan alternatif güzergahlardan yapıldığını aktardı.

İryani, "Taiz vilayetindeki milyonlarca sivilin giderek artan insani acılarından, Taiz'i diğer vilayetlere bağlayan ana yolların sürekli olarak kapatılması sonucunda maruz kaldıkları tehlikelerden, tamamen İran'a bağlı terörist Husi milisler sorumludur." ifadelerini kullandı.

Husilerin, Taiz'deki kuşatmaya yönelik tüm girişimleri reddettiğini kaydeden İryani, Husilerin Taiz kuşatmasını "siyasi bir kart" olarak kullandığını savundu.

Uluslararası destek çağrısı yapan Yemenli Bakan, "Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve ABD temsilcileri, Husi milislerin Taiz vilayetinde uyguladığı zalim kuşatmaya bir an önce son verilmesi için harekete geçmeli, üzerlerine düşen hukuki, insani ve ahlaki sorumlulukları yerine getirmelidir." talebinde bulundu.

TAİZ'DEKİ HUSİ KUŞATMASI

Yemen'de yaklaşık 9 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle şehir içi ve şehirlerarası ana yolların kapanması veya zarar görmesi, halkın yolculuklarda büyük sıkıntı yaşamasına yol açıyor.

Husilerin Taiz kentini 2015'ten bu yana ablukaya alması nedeniyle de araç sürücüleri, genellikle Heyce el-Abd kara yolunu tercih ediyor. Geniş kazılar ve engebeli virajlardan ötürü sık sık trafik kazalarına sahne olan yolda, yaşanan can kayıplarının yanı sıra devrilen araçlar, trafiğin saatlerce durmasına neden oluyor.

İran destekli Husi milislerin tüm ana çıkışları kapatıp kuşatma altına almasının ardından Taiz kentinin en önemli alternatif çıkış noktası haline gelen Heyce el-Abd kara yolunun bakım ve onarımı için yıllardır çağrı yapılıyor.

Yemen'de bir insan hakları raporuna göre, Ocak 2017'den Haziran 2022'ye kadar Heyce el-Abd yolunda meydana gelen trafik kazalarında, 123 kişi öldü, 470 kişi yaralandı.