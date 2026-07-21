Yemen hükümetinden Husilere rest: Muharebeye hazırız

Yemen Savunma Bakanı Tahir el-Ukayli'nin, Savunma Bakanlığına bağlı "September Net" sitesinde yer alan açıklamasında, "Silahlı kuvvetlerimiz, halkımıza çok fazla acı çektiren Husi darbesini sona erdirmek ve özgürlük savaşını yürütmek için en yüksek muharebe ve moral hazırlık seviyesindedir." ifadesi kullanıldı.

Yemen Savunma Bakanı, Husilerin kontrol ettiği bölgelerde yaşayan Yemenlilere, "çocuklarını korumaları ve onları İran rejiminin paralı askerleri tarafından yürütülen, kaybedilecek bir savaşa atmamaları" çağrısında bulundu.