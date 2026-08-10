Yemen hükümetine bağlı güçler Husilere ait askeri noktaları vurdu

Yemen hükümetine bağlı medya kaynaklarında yer alan haberde, Marib kentinde Husilere yönelik saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

ASKERİ NOKTALAR İLE FÜZE PLATFORMLARI HEDEF ALINDI

Hükümet güçlerinin Marib'de Husilere ait askeri noktalar ile füze platformlarını hedef aldığı kaydedildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Aden merkezli Yemen hükümetine destek veriyor.

Nisan 2022'de sağlanan görece sakinliğin ardından, Yemen hükümeti ile Husiler arasında temmuz ayının başından bu yana askeri gerilim yeniden tırmanışa geçti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör