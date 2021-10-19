Yemen iç savaşının bilançosu artıyor! Öldürülen çocukların sayısı...

Elder, UNICEF'in yardımlarının Yemen'deki insani krizi belirli ölçülerde yatıştırdığına dikkati çekti ve "Daha fazla uluslararası yardım yapılmazsa, bu insani krizin yükünü çeken daha çok çocuk hayatını kaybedecek." dedi.

Şimdiye kadar hayatını kaybeden ve yaralanan çocuk sayısıyla Yemen'in "utanılası bir dönüm noktasına" girdiğini vurgulayan Elder, "İç savaşın başladığı Mart 2015'ten bu yana öldürülen veya sakatlanan çocuk sayısı 10 bini geçti. Bu rakam, günde 4 çocuğa tekabül ediyor." şeklinde konuştu.

Elder, Yemen'deki çocukların gıda eksikliğinden değil, çatışmaların devam etmesi nedeniyle aç kaldığının altını çizdi. Yemen'in, dünyada çocuk olunabilecek en zor ülke olduğunu belirten Elder, mevcut durumun daha kötüye gittiğini vurguladı.