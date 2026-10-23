Yemen ordusundan Husilere büyük darbe
Yemen ordusundan İran destekli Husilere karşı büyük bir operasyon düzenlendiği açıklandı. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, yaptığı açıklamada, Yemen güçlerinin "Yemen Şafağı" operasyonu kapsamında kuzey cepheleri, Cevf, Marib'in batısı, Beyda ile güney ve batı cephelerinde Husilere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti. Sözcü, son 24 saatte Husilere karşı 780 operasyon düzenlediğini ve 512 Husi mensubunu etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Bu arada, ABD yönetimi, Riyad Büyükelçiliği'nde görevli bazı çalışanların ve ailelerinin tahliyesine karar verdi.
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