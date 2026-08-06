Yemen’de askeri kamplar hedef alındı: 30 asker hayatını kaybetti

Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasındaki gerilim devam ediyor. Yemen hükümetine bağlı Acil Durum Güçleri tarafından yapılan açıklamada, Marib ve Hadramut kentlerindeki askeri kampların Husiler tarafından hedef alındığı bildirildi.

Roket ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarda 30 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör