Yemen’de askeri kamplar hedef alındı: 30 asker hayatını kaybetti

Yemen’de hükümet güçlerine ait Marib ve Hadramut’taki askeri kamplar roket ve İHA’larla hedef alındı. Yetkililer, saldırılarda 30 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yemen’de askeri kamplar hedef alındı: 30 asker hayatını kaybetti
İHA

Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasındaki gerilim devam ediyor. Yemen hükümetine bağlı Acil Durum Güçleri tarafından yapılan açıklamada, Marib ve Hadramut kentlerindeki askeri kampların Husiler tarafından hedef alındığı bildirildi.

Roket ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarda 30 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#YEMEN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!