Yemen’de ayrılıkçı güçlere ilk hava darbesi: GGK mevzileri vuruldu

Hadramevt Aşiret İttifakı'na yakın bir kaynak, Hadramevt Vadisi'ndeki Vadi Nahab bölgesinde konuşlu GGK güçlerine ait mevzilere hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Güvenlik gerekçesiyle ismini paylaşmayan kaynak, saldırının ardından bölgede yangınlar çıktığını ancak can kaybına ilişkin net bilgi bulunmadığını belirtti.

SORUMLULUK ÜSTLENEN OLMADI

Saldırı, Hadramevt'te Güney Geçiş Konseyi güçlerinin ilk kez hava saldırısıyla hedef alınması olarak kayda geçerken şu ana kadar saldırının sorumluluğunu üstlenen herhangi bir taraf olmadı.

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı GGK'nin, 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetleri'nin Mehra vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ye Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerinden çekilme çağrısı yapmıştı.

Yemenli petrol şirketi PetroMasila, Hadramevt Aşiretler İttifakı'nın, şirketin Mukella kentinin doğusundaki tesislerini ele geçirmesi nedeniyle 1 Aralık'ta üretimin tamamen durduğunu açıklamıştı.

Günlük 10 bin varil üretim kapasitesine sahip PetroMasila, 75 megavat kapasiteli bir doğal gaz santralini de işletiyor.

Yemen'de 2013 yılında kurulan ve vilayet için özerklik talep eden Hadramevt Aşiretler İttifakı, GGK'ye de Yemen hükümetine de bağlı olmayan yerel güçlerden oluşuyor.