Yemen’de başkanlık sarayına baskın girişimi! Aden’de silahlı gruplar harekete geçti

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın aktardığına göre, Aden Valisi Abdurrahman Şeyh başkanlığındaki güvenlik komitesi, son günlerde hükümetin çalışmalarını engellemeyi amaçlayan provokatif çağrıların arttığını belirtti. Açıklamada, bu çağrılar sonrası silahlı grupların sabah saatlerinde Meaşık Başkanlık Sarayı önünde toplandığı ifade edildi.

YOLLAR KAPATILDI, SALDIRI GİRİŞİMİ OLDU

Komite, toplanan grupların kargaşa çıkardığını, yolları kapattığını ve güvenlik güçleri ile kamu mallarına saldırdığını duyurdu. Güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıttığı ancak silahlı kişilerin yeniden saray önünde toplanarak sabotaj amacıyla içeri girmeye çalıştığı kaydedildi.

Yetkililer baskın girişimini "organize ve önceden planlanmış bir saldırı" olarak nitelendirirken, silahlı gösteriye destek veren ya da kışkırtan herkes hakkında yasal işlem başlatılacağı vurgulandı.

Açıklamada silahlı kişilerin hangi gruba bağlı olduğuna değinilmezken, bir süre önce kendini feshettiğini açıklayan Güney Geçiş Konseyinin konuya ilişkin bildirisinde, bu kişiler "gösteri yapan vatandaşlar" olarak zikredildi.

BASKINDA YARALILAR VAR

Yemen Başkanlık Konseyi kaynakları ise çıkan olaylarda yaralılar olduğunu aktardı.

Baskında yasa dışı grupların güvenlik güçlerine saldırdığı, emniyet birimlerinin ise yolları kesmeye çalışan ve kargaşa oluşturan gruba müdahale ettiği ve dağıtmaya çalıştığı belirtildi.