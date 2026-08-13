Yemen’de cepheler yeniden hareketlendi: Husiler ile hükümet güçleri arasında şiddetli çatışma! 7 ölü

Ölen kişilerin ne zaman ve hangi çatışmalarda öldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

Çatışmalarda ölen bir kişinin de ülkenin kuzeybatısında yer alan Hacce vilayetinde toprağa verildiği kaydedildi.

YEMEN'DE İÇ SAVAŞ YENİDEN ALEVLENİYOR

Öte yandan Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Abdurrahman el-Muharrami başkanlığındaki Güney Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneybatısında yer alan Taiz ve Lahic vilayetlerinde Husiler tarafından saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Kendilerine bağlı birliklerin Taiz ve Lahic'teki cephelerde Husilere karşı koyduğu ve şiddetli çatışmaların yaşandığı aktarılan açıklamada, Husilerin takviye güçlerini topçu atışlarıyla hedef aldıkları ifade edildi.

Açıklamada, Taiz ve Lahic'e saldıran Husilerin, ağır kayıplar vererek Hayfan ve Tur el-Bahe cephelerine doğru çekilmek zorunda kaldıkları kaydedildi.

Konuyla ilgili Husilerden henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'in çeşitli bölgelerinde son günlerde Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.