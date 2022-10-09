Yemen’de düzenlenen Mevlid Kandili etkinliğine on binler katıldı

Sana'daki Es-Seb'in Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Sana'ya komşu Hulan, Senhan, Beni Haşiş, Beni Matar, Hemedan, Erhab ve Menaha bölgelerinin yanı sıra Marib, Amran ve El-Mahvit kentlerinden on binlerce Yemenli katıldı.

Sana'daki sözde Husi hükümetinden yetkililerin de katıldığı etkinlikte üzerinde "Lebbeyk Ey Muhammed, Lebbeyk Ey Rasulallah" (Emrindeyim Ey Muhammed) yazılı beyaz ve yeşil bayraklar taşındı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik daha sonra ilahi, marş ve dini içerikli konuşmalarla sürdü. Etkinlikte Husilerin lideri Abdulmelik El-Husi'nin konuşması da alana kurulan dev ekrandan yayımlandı.

Husi konuşmasında, Mevlid Kandilinin öneminin yanı sıra Yemen halkının bağımsızlık hakkına ve Filistin meselesinin Yemen için taşıdığı değere vurgu yaptı.

Sana dışında Sada, El-Mahvit, Zemar, İbb, Taiz, Ed-Dali, El-Beyda, Amran, El-Cevf, Marib ve Hacce'deki köy ve kasabalarda da Mevlid Kandili etkinlikleri düzenlendi.