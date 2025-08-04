Yemen’de göçmen faciası: 72 ölü

Yemen'in güneyindeki Ebyen ili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 72 kişi yaşamını yitirdi. Teknede 150'den fazla Etiyopyalı düzensiz göçmenin bulunduğu ve onlarca kişinin halen kayıp olduğu belirtildi. Yemen, başta Etiyopya ve Somali olmak üzere Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin geçiş noktası olarak görülüyor. Afrikalı düzensiz göçmenlerin çoğu, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine gitme hayaliyle Cibuti üzerinden Yemen'e geçiyor.