Yemen’de görev değişimi: Başbakan Bin Brik istifa etti

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberinde, Başbakan Salim Bin Brik'in, "ülkede son dönemde yaşanan dönüşümlere ayak uyduracak yeni bir hükümetin kurulmasının önünü açmak amacıyla" istifasını Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'ye sunduğu belirtildi.

Haberde, Konsey Başkanı Alimi'nin, Bin Brik'in istifasını kabul ederek onun yerine Dışişleri Bakanı Şai Muhsin ez-Zindani'yi Başbakan olarak atayan ve hükümeti kurmakla görevlendiren bir kararname yayınladığı ifade edildi.

SABA'nın haberinde, Konsey Başkanı Alimi'nin ayrıca, istifa eden Başbakan Bin Brik'i mali ve ekonomik işlerden sorumlu danışmanı olarak atadığı kaydedildi.

Haberde, mevcut hükümetin, yeni hükümet kurulana kadar işleri yönetmeye devam edeceği aktarıldı.

Bin Brik, 3 Mayıs 2025'te eski Başbakan Ahmed Avad bin Mübarek'ın istifasının ardından Başbakan olarak atanmıştı.