Yemen’de Güney Geçiş Konseyinden güneyde özerk hükümet kurulması çağrısı ‎

GGK Ulusal Meclis Yönetim Kurulu, Aden'deki toplantısının ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Toplantıda, hükümetin görevlerini yerine getirememesi sonucu ülkenin güney vilayetlerinin yaşadığı sıkıntılar, hizmetlerdeki düşüklük ve insanların yaşam durumlarına ilişkin konuların ele alındığı kaydedildi.

Buna göre, Ulusal Meclis'in "Aden'de Merkez Bankası için güneyden bir yönetim ve vatandaşlarla ilgilenen bir hükümet ve güneyin idaresi için gelecek dönemde özerk bir yönetim oluşturulması" talebinde bulundu. Açıklamada, meşru hükümette bulunan bakanlara yapılan çağrıda, ülkenin güneyindeki vatandaşların yaşadığı işkenceler ve hükümetin başarısızlığını ve sundukları çözüm yollarına ilişkin düşüncelerini halka anlatmaları istendi.

Ayrıca meşru hükümete bağlı silahlı güçlerin işgal altında tuttuğu belirtilen güneydeki, Vadi, Hadramevt Sahrası ve Mahra vilayetlerinden çıkarılması yönünde çağrı yapıldı. GGK tarafından yapılan söz konusu özerklik çağrısı açıklamasına ilişkin meşru hükümetten henüz bir açıklama gelmedi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti, müzakere masasında da dile getirdiği gibi "Körfez girişimi (2011)", "Ulusal Diyalog Konferansı sonuçları (2013-2014)" ve Husilerin kontrolü altındaki bölgeleri terk etmesini zorunlu kılan "BMGK'nin 2216 sayılı kararına" sıkı sıkıya bağlı. Husiler ise bu üç girişimi de reddediyor.

Yemen'de son olarak, BAE destekli GGK'nin çağrısıyla 8 Mayıs'ta ülkenin güneyini kuzeyden ayırma hedefiyle düzenlenen Güney Ulusal Diyalog Konferansı'nda "ayrılığın önünü açan" bir sözleşme imzalanmıştı.

Yemen'de peşi sıra gelen hükümetlerin, güney vilayetlerini, siyasi ve ekonomik açıdan ayrımcılığa tabi tuttuğunu öne süren ve ülkenin güneyinin kuzeyden ayrılmasını talep eden GGK, güneydeki Aden, Şebve, Sokotra ile Ebyen ilinin büyük bir bölümünü kontrolü altında tutuyor.