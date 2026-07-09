Yemen’de hükümet ile Husiler arasında gerilim tırmanıyor

Nisan 2022'den bu yana cephe hatlarında kısmi bir sakinliğin hakim olduğu ülkede, son günlerde yaşanan gelişmeler, taraflar arasında son yılların en şiddetli gerilimlerinden birine işaret ediyor.

Husiler çeşitli vilayetlerde askeri yığınaklarını artırırken, Yemen hükümeti ise "ülkeyi özgürleştirme savaşına" hazırlık amacıyla safı sıklaştırma çağrısı yapıyor.

HÜKÜMET KANADINDAN "ORTAK CEPHE" HAMLESİ

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da üst düzey yetkililerle geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Sultan el-Berkani, Şura Meclisi Başkanı Ahmed Ubeyd bin Dagr ve İstişare ve Uzlaşı Heyeti Başkanı Muhammed el-Gaysi'nin katıldığı toplantıda, ülkedeki son gelişmeler ele alındı.

Toplantıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir uçağın Sana Havalimanı'na inmesi, "Yemen'in egemenliğinin ihlali ile BM Güvenlik Konseyi kararlarının ve yaptırımlarının açık bir delinmesi" olarak nitelendirildi.

Konsey Başkanı Alimi, mevcut sürecin en üst düzeyde ulusal uyum ve ortak bir duruş gerektirdiğini belirterek, "Devleti korumak, anayasa ve yasalar uyarınca tüm kurumların paylaştığı ortak bir sorumluluktur." ifadesini kullandı.

Siyasi parti ve kurumsal liderler de Husi darbesine son verilmesi ve insani krizin bitirilmesi adına tüm ulusal güçleri "özgürlük mücadelesine" destek vermeye ve askeri güçlerin arkasında durmaya çağırdı.