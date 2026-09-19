Yemen’de Husilere ait mevziler vuruldu: Cevf’te İHA düşürüldü

Yemen resmi televizyonunun haberinde, Yemen ordusuna ait savaş uçaklarının, Marib'in güneyindeki Ummu Riş Askeri Kampı ve Melaa Geçidi'nde Husilere ait toplanma alanlarını ve araçları hedef aldığı belirtildi.

HUSİLERE AİT "RUCUM" TİPİ BİR İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Hükümete bağlı "Vatan Kalkanı" güçlerinden yapılan açıklamada da 3. Tümen 4. Tugay birliklerinin Cevf cephesinde Husilere ait "Rucum" tipi bir İHA'yı düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, operasyonun ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmezken, İHA'nın düşürülmesinin ardından enkaz görüntüleri paylaşıldı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör