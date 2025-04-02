Yemen’de peş peşe saldırılar: ABD uçakları o kenti vurdu

Yemen'de Husilere ait El-Mesira televizyon kanalının haberine göre, ABD, Yemen'in kuzeyinde Sada, kuzeybatısında Hacce ve doğusunda Hudeyde kentlerine hava saldırıları düzenledi

Hudeyde kentinde ABD'nin su idaresi binasını hedef alması sonucu 4 kişi öldü. ABD savaş uçakları, Sada'ya 2, Hacce'ye de 3 saldırı düzenledi.

YEMEN'E ARALIKSIZ SALDIRILAR

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.