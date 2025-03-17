Yemen’de sivil katliam: 31 ölü 101 yaralı

Batılı ülkeler Ramazan ayında bir Müslüman ülkeyi daha kana buladı. İsrail'in Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarının devam ettiği Ramazan ayında bu kez Yemen saldırılara maruz kaldı. Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin öldüğünü, 101 kişinin yaralandığını duyurdu. Önceki akşam iftardan sonra başlayan bombardımanların sürdüğü aktarıldı. Suudi Arabistan ile sınır bölgesinde olan Sada kenti, Husilerin en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.

TAM TEŞEKKÜLLÜ SAVAŞ SUÇU

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, saldırıların tüm uluslararası hukuk ve sözleşmelerin açık bir ihlali olduğunu vurgulayarak, bunun "tam teşekküllü bir savaş suçu" olduğunu kaydetti. Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyeden orduya, Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

MİSİLLEME TEHDİDİ

Husiler, sivillerin hedef alınmasının kendisine karşı çıkan halklara ve ülkelere yönelik Amerikan terörizminin bir başka kanıtı olduğunu belirtti. Bu saldırıların karşılıksız kalmayacağı ve Husilerin silahlı kuvvetlerinin tırmanışa tırmanışla karşılık vermeye hazır olduğu ifade edildi. İran ise ülkesini tehdit ederek Husilere desteği kesmesini isteyen Trump'a "Yemenli insanların öldürülmesini durdurun" diyerek yanıt verdi.

BU DAHA BAŞLANGIÇ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Husilere "cehennem yağacak" uyarısını hatırlatan Amerikan medyasına göre Yemen'e düzenlenen saldırılar sadece başlangıç. Saldırılar birkaç hafta sürebilir. Öte yandan, Beyaz Saray'ın yaptığı paylaşımda, Trump'ın üzerinde kendi ismi yazan kırmızı şapkası ve beyaz tişörtü ile büyük bir ekrandan gelişmeleri takip ettiği görüldü.