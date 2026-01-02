Yemen’de Suudi Arabistan’a destek gösterisi düzenlendi

"Bağımsız gençler" adıyla yapılan çağrının ardından bir araya gelen kalabalık, Suudi Arabistan'ın Hadramevt'te güvenliğin yeniden tesis edilmesi ve ayrılıkçı unsurların bölgeden çıkarılmasına yönelik çabalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

SUUDİ BAYRAKLARI VE LİDERLERİN FOTOĞRAFLARI TAŞINDI

Göstericiler, Suudi Arabistan bayraklarının yanı sıra ülkenin kurucusu ve ilk kralı Abdulaziz, Kral Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın fotoğraflarının yer aldığı büyük afişler taşıdı.

Göstericiler, "Suudi Arabistan'a vefa... Hadramevt, yanında duranlara teşekkür ediyor" sloganları attı. Gösteride ayrıca ayrılıkçı GGK karşıtı sloganları da atıldı.

GGK dün meşru hükümetin tepkilerine rağmen ülkenin doğusundaki Hadramevt ve Mehra vilayetlerindeki bazı bölgelerde, "Vatan Kalkanı Kuvvetleri'nin de katılımıyla birliklerini yeniden konuşlandırdığını" duyurmuştu.

Yemen hükümeti ise bugün BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı unsurların, ülkenin doğusunda bulunan Hadramevt vilayetindeki mevzilerinden çekilerek bu mevzileri meşru yönetime bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri'ne devrettiğini duyurmuştu.