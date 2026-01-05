Yemen’de Suudi güçleri ilerliyor BAE çekiliyor

Yemen'de Suudi Arabistan'ın desteklediği meşru hükümete bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri, ülkenin doğusunda BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin denetiminde olduğu Hadramevt vilayetinin merkezi Mukalla'ya ulaştı. Devlet televizyonu Yemen TV, halkın "Vatan Kalkanı Kuvvetleri'ni selamladığı" kente giriş görüntülerini yayımlandı. Aktivistler de sosyal medya platformlarında Vatan Kalkanı Kuvvetleri'ni karşılayan Yemenlilere ait fotoğraflar paylaştı. Yemen hükümet kaynakları ise GGK güçlerinin önceki gün Mukalla'daki birçok tesis ve noktadan çekildiğini bildirdi. Hadramevt vilayetinin en önemli noktalarından Mukalla Limanı, Dabbe Petrol Limanı ve Reyyan Uluslararası Havalimanı bulunuyor.