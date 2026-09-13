Yemen’deki çatışmalarda bilanço ağırlaşıyor: Bir ayda 500’den fazla hükümet askeri öldü!

Açıklamada ayrıca Husilerin füze, insansız hava araçları ve patlayıcı yüklü teknelerle başlattığı saldırıların ardından çatışmaların Taiz vilayetinin batısındaki Hays, El-Kedha, Mekbene ve El-Berh bölgelerine yayıldığı ifade edildi.

Söz konusu çatışmalarda Ulusal Direniş Güçlerinden 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 1500 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Husilerden ise 1000'den fazla kişinin öldüğü ve binlerce kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yemen Başkanlık Konseyi üyesi Tarık Salih liderliğindeki Yemen hükümetine bağlı Ulusal Direniş Güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, 9 Ağustos ile 10 Eylül arasında ülkenin batısındaki cephelerde Husilere karşı "şiddetli çatışmalara" girildiği ifade edildi.

Arada, çatışmaları sona erdirmek için hükümet tarafından "önemli tavizler verildiğini" ancak Husilerin barış sürecinin önünü tıkayarak Yemen halkına yeniden savaş seçeneğini dayattığını ifade etti.

Mevcut gelişmelerin "devleti yeniden kurmayı ve terörist milislerin kontrolünü sonlandırmayı temel alan yeni bir gerçeklikle başa çıkmayı zorunlu kıldığını" ifade eden Arada, Başkanlık Konseyi ile hükümetin barışı sağlamak ve kan dökülmesini önlemek için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

Yemen hükümetine bağlı SABA televizyonuna konuşan Yemen Başkanlık Konseyi üyesi ve Marib Valisi Sultan el-Arada da ülkedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin batı kıyısındaki son gelişmeleri "acı verici ve üzücü" olarak nitelendiren Arada, buna rağmen bu gelişmelerin hükümet güçlerinin hedefinden sapmasına neden olmayacağını dile getirdi.

Arada, "Ülkenin batı kıyılarından çekilen hükümet güçleri, saflarını yeniden düzenlemekte, öyle ya da böyle savaşa dönecekler." ifadesini kullandı.

Yemen'in diğer cephelerindeki duruma ilişkin ise Arada, silahlı kuvvetlerin görevlerini yerine getirdiğini söyledi.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.