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  • Yemen’deki çatışmalarda bilanço ağırlaşıyor: Bir ayda 500’den fazla hükümet askeri öldü!

Yemen’deki çatışmalarda bilanço ağırlaşıyor: Bir ayda 500’den fazla hükümet askeri öldü!

Yemen’in batısındaki cephelerde Husilerle hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ulusal Direniş Güçleri, 9 Ağustos-10 Eylül arasında 500’den fazla mensubunun hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 1500 kişinin yaralandığını açıklarken, BM son çatışmaların 50 bin kişinin yerinden edilmesine yol açtığını bildirdi.

Yemen’deki çatışmalarda bilanço ağırlaşıyor: Bir ayda 500’den fazla hükümet askeri öldü!
AA

Yemen Başkanlık Konseyi üyesi Tarık Salih liderliğindeki Yemen hükümetine bağlı Ulusal Direniş Güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, 9 Ağustos ile 10 Eylül arasında ülkenin batısındaki cephelerde Husilere karşı "şiddetli çatışmalara" girildiği ifade edildi.

Söz konusu çatışmalarda Ulusal Direniş Güçlerinden 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 1500 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Husilerden ise 1000'den fazla kişinin öldüğü ve binlerce kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Husilerin füze, insansız hava araçları ve patlayıcı yüklü teknelerle başlattığı saldırıların ardından çatışmaların Taiz vilayetinin batısındaki Hays, El-Kedha, Mekbene ve El-Berh bölgelerine yayıldığı ifade edildi.

Yemen’deki çatışmalarda bilanço ağırlaşıyor: Bir ayda 500’den fazla hükümet askeri öldü!

"NİHAİ HEDEFİMİZ BAŞKENT SANA'DA KONTROLÜ SAĞLAMAK"

Yemen hükümetine bağlı SABA televizyonuna konuşan Yemen Başkanlık Konseyi üyesi ve Marib Valisi Sultan el-Arada da ülkedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arada, "Farklı cephelerdeki hükümet güçlerinin nihai hedefi başkent Sana'da kontrolü yeniden sağlamak." dedi.

Mevcut gelişmelerin "devleti yeniden kurmayı ve terörist milislerin kontrolünü sonlandırmayı temel alan yeni bir gerçeklikle başa çıkmayı zorunlu kıldığını" ifade eden Arada, Başkanlık Konseyi ile hükümetin barışı sağlamak ve kan dökülmesini önlemek için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

Arada, çatışmaları sona erdirmek için hükümet tarafından "önemli tavizler verildiğini" ancak Husilerin barış sürecinin önünü tıkayarak Yemen halkına yeniden savaş seçeneğini dayattığını ifade etti.

Yemen’deki çatışmalarda bilanço ağırlaşıyor: Bir ayda 500’den fazla hükümet askeri öldü!

Ülkenin batı kıyısındaki son gelişmeleri "acı verici ve üzücü" olarak nitelendiren Arada, buna rağmen bu gelişmelerin hükümet güçlerinin hedefinden sapmasına neden olmayacağını dile getirdi.

Arada, "Ülkenin batı kıyılarından çekilen hükümet güçleri, saflarını yeniden düzenlemekte, öyle ya da böyle savaşa dönecekler." ifadesini kullandı.

Yemen'in diğer cephelerindeki duruma ilişkin ise Arada, silahlı kuvvetlerin görevlerini yerine getirdiğini söyledi.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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Yemen’deki çatışmalarda bilanço ağırlaşıyor: Bir ayda 500’den fazla hükümet askeri öldü!

"50 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ"

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Berhem Salih, X sosyal medya platformundaki hesabından Yemen'de ordu ile Husiler arasında artan çatışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Yemen'de son günlerde tahmini olarak 50 bin kişinin yerinden edilmesine yol açan ve tırmanan çatışmaların derin endişeye neden olduğunu vurgulayan Salih, ailelerin şiddetten kaçtığını, birçoğunun bunu ikinci veya üçüncü kez yaşadığını kaydetti.

Salih, "(Yemen'de) Siviller korunmalı, insani erişim sağlanmalı ve etkilenenlere yardım etmek amacıyla uluslararası destek acilen artırılmalı." ifadesini kullandı.

Yemen’deki çatışmalarda bilanço ağırlaşıyor: Bir ayda 500’den fazla hükümet askeri öldü!

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ YENİDEN ALEVLENDİ

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#SUUDİ ARABİSTAN #YEMEN

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