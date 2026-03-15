Yemen’deki Husiler: İran’ın yanındayız
Yemen'deki Husilerin (Ensarullah Hareketi) lideri Abdülmelik el-Husi, İsrail ve ABD'nin saldırılarına karşı İran'a destek verdiklerini belirterek, savaşta yaşanabilecek tüm gelişmelere hazır olduklarını açıkladı. İran halkı ve yönetimine desteklerini yineleyen Husi, şunları kaydetti: Müslüman İran halkına ve İran İslam Cumhuriyeti'ne desteğimizi teyit ediyor, bu savaşta yaşanabilecek tüm gelişmelere hazır olduğumuzu vurguluyoruz. Kendimizi İran'ın yanında durmakla yükümlü hissediyoruz ve İslam'ın ve Müslümanların düşmanlarına karşı onun yanındayız.