Yemen’deki Husiler, İsrailli şirkete ait gemiyi ele geçirdi

İsrail'in Walla gazetesinde yer alan haberde, Yemen'de Husilerin ele geçirdiği gemide İsrail vatandaşı bulunmadığı ifade edildi.

Gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli kaynak, geminin ortakları arasında İsrailli bir şirketin de bulunduğunu kaydetti.

Uluslararası basında çıkan haberlerde, Husilerce Kızıldeniz'de ele geçirilen "Galaxy Leader" isimli gemide 22 mürettebat bulunduğu aktarıldı.

Yemen'deki Husiler bu sabah yaptıkları açıklamada, İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuştu.