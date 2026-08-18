Yemen'deki Husiler, Saudi Aramco'nun Cizan'daki rafinerisini İHA'larla hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırının Yemen’in hava sahalarının ihlal edilmesine karşılık gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Yemen’deki Husiler, Saudi Aramco’nun Cizan’daki rafinerisini İHA’larla hedef aldı
AA

Husilere bağlı SABA haber ajansının ismi açıklanmayan askeri bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Cizan bölgesindeki Saudi Aramco rafinerisi İHA'larla hedef alındı. Saldırının isabetli olduğu öne sürüldü.

"YEMEN'İN HAVA SAHALARI İHLAL EDİLDİ"

Haberde, saldırının Yemen'in Saada ve Hacce vilayetlerinin hava sahalarının ihlal edilmesine karşılık gerçekleştirildiği iddia edildi.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#YEMEN #SUUDİ ARABİSTAN

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