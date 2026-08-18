Yemen’deki Husiler, Saudi Aramco’nun Cizan’daki rafinerisini İHA’larla hedef aldı

Husilere bağlı SABA haber ajansının ismi açıklanmayan askeri bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Cizan bölgesindeki Saudi Aramco rafinerisi İHA'larla hedef alındı. Saldırının isabetli olduğu öne sürüldü.

"YEMEN'İN HAVA SAHALARI İHLAL EDİLDİ"

Haberde, saldırının Yemen'in Saada ve Hacce vilayetlerinin hava sahalarının ihlal edilmesine karşılık gerçekleştirildiği iddia edildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör