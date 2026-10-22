Yemen’deki Husiler: Suudi Arabistan, Hint yatını hedef aldı

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

YATTA 14 HİNDİSTAN UYRUKLU KİŞİLER BULUNUYORDU

Seri, Suudi Arabistan'ın Zukar Adası yakınlarında 14 Hindistan uyruklunun bulunduğu bir yatı hedef aldığını iddia etti.

Yattaki Hintliler için kurtarma çalışmaları yürüttüklerini öne süren Seri, daha sonra ayrıntılı bilgi vereceklerini ifade etti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör