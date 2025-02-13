YENİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2025: En güzel, kısa, uzun, resimli Berat Kandili mesajları ile kandil mesajları gönder-paylaş!

"Berat Kandili, Yüce Allah'ın rahmetiyle günahlarımızın affedileceği bir gecedir. Dualarınızın kabul olması, kalbinizin huzurla dolması dileğiyle mübarek kandiliniz hayırlı olsun."

"Bu mübarek geceyi, Allah'a en yakın olduğumuz zamanlardan biri olarak değerlendirelim. Berat Kandilinizde tüm dualarınız kabul, kalbiniz huzurlu olsun."

"Berat Kandili, kalp arınması ve günahların affı için en güzel fırsattır. Bu gecede yapacağınız duaların kabul, dileklerinizin gerçekleşmesini temenni ediyorum. Kandiliniz mübarek olsun."