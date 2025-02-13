YENİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2025: En güzel, kısa, uzun, resimli Berat Kandili mesajları ile kandil mesajları gönder-paylaş!
Berat Kandili mesajları, bu mübarek gecenin manevi değerini sevdikleriyle paylaşmak isteyenler tarafından büyük ilgi görüyor. Ramazan ayının habercisi olan bu özel gecede, dualı ve resimli kandil mesajları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüce Allah’ın rahmet ve bağışlamasına erişmeyi dileyenler için büyük bir fırsat sunan Berat Kandili, kalpleri birleştiren manevi bir atmosfer oluşturuyor. Sevdiklerinize "Hayırlı Kandiller" ve "Kandiliniz Mübarek Olsun" mesajlarını göndermek için en güzel, anlamlı ve hadisli Berat Kandili mesajları burada! İşte, 2025 yılına özel kandil mesajları ve sözleri...
13 Şubat 2025 Berat Kandili'nin gelişiyle birlikte en güzel ve anlamlı kandil mesajları yoğun ilgi görüyor. Şaban ayının bu mübarek gecesinde, sevdiklerinize gönderebileceğiniz dualı, ayetli ve hadisli kandil mesajları WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi platformlarda paylaşılmaya başlandı. "Hayırlı Kandiller" ve "Kandiliniz Mübarek Olsun" temennili seçenekler bu manevi gecede en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. İşte, aileye, arkadaşlara ve sevdiklerinize özel resimli, uzun, kısa ve anlamlı Berat Kandili mesajları ve sözleri.
EN GÜZEL VE ANLAMLI BERAT KANDİLİ SÖZLERİ
Kalbimizin üzerini örten tozların alındığı; sevginin ve merhametin hayatımızın odağında olduğu, hayatımızı iyilik yapmak üzere inşa edeceğimiz duasıyla, samimiyetiyle...Berat Kandilimiz mübarek olsun.
Ramazanın müjdecisi, ilahi rahmetin tecelli ettiği bu faziletli gecenin günahlarımızdan arınıp hayırlı başlangıçlar yapmamıza vesile olması dileğiyle, Berat Kandilimiz mübarek olsun.
Berat Kandiliniz mübarek olsun. Bu mübarek gecede dualarınızın kabul, kalbinizdeki huzurun daim, günahlarınızın affedilmesini diliyorum. Allah'a emanet olun.
Berat Kandili, Allah'ın rahmet ve affına yakın olma zamanıdır. Bu gece dualarınızın kabul olmasını ve kalbinizdeki tüm kötülüklerin temizlenmesini dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.
Berat Kandili'nin rahmetinin üzerinize olmasını, dualarınızın kabul edilmesini ve hayatınıza huzur, barış getirmesini diliyorum. Allah'a emanet olun.
Berat Kandili, arınma ve yeniden doğma zamanıdır. Bu özel gecede, kalbiniz neşeyle dolsun, dualarınız kabul edilsin. Kandiliniz mübarek olsun.